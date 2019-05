Holtumer Gnadenkapelle feiert Jubiläum : Marienoktav „Leben ist Begegnung“

WEGBERG Mitglieder des Regionalteams gestalten erstmals Wallfahrtswoche mit. Neuheit beruht auf bischöflichem Prozess „Heute bei dir“.

Die Regionalteam-Mitglieder sind jeweils für das Tagesthema und den Tag verantwortlich, erläutert Wallfahrtsbeauftragte Hedwig Klein, die in Zusammenarbeit mit dem Kapellenvorstand in Holtum für die Pfarrei St. Martin Wegberg tätig ist. Dabei zelebrieren die Pfarrer Tran und Wolber einige der Gottesdienste. An Werktagen finden die Zielgruppen-Gottesdienste, die auch offen für alle anderen sind, statt. „Eine Besonderheit dabei ist, dass die Wallfahrt der Frauen bereits um 18.30 Uhr, die Wallfahrt der Senioren bereits um 17 Uhr sowie die Wallfahrten für Schüler und Kindergärten in diesem Jahr getrennt voneinander durchgeführt werden“, erläutert sie. Die Kirchenchöre der Pfarrei übernehmen jeweils einen Gottesdienst, und es treten der Quartettverein Myhl am Dienstag, die Mini Angel Band am Mittwoch und der MGV Liederkranz Wegberg und die Dorfspatzen Rath-Anhoven am Donnerstag auf. Mit zusätzlichen Besuchen in Wegberger Einrichtungen habe man zudem den Vorschlag von Pfarrer Timotheus Eller des letzten Jahres aufgegriffen.