1. Vincentius-Cup : Premiere für Boule-Turnier in Beeck

Beeck Der Vincentius-Cup wird vom 10. bis 12. Mai im Flachsdorf ausgespielt. Nachdem im vergangenen Jahr die Beecker Boule Bahn hergerichtet wurde, folgt in diesem Jahr ein Boule Turnier für alle Gruppen und Vereine im Bereich der Ortskirche St. Vincentius Beeck.

Bis zum 9. Januar waren 32 Mannschaften angemeldet. Am 21. Februar fand dann mit großer Beteiligung die Mannschaftsauslosung für die acht Gruppen im Vincentius Haus statt. Trainiert wird offenbar fleißig: Seitdem ist die Boule Bahn in den Nachmittags- und Abendstunden für Trainingsspiele stark gebucht.

Die Gruppenrunde mit 32 Mannschaften in acht Gruppen startet am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr und endet am Sonntag, 12. Mai, um 13.30 Uhr. Dann steht fest, wer in die Finalrunde einzieht. Die beiden Gewinner der Halbfinal-Begegnungen spielen das große Finale um 18 Uhr aus, gefolgt von Siegerehrung und Preisverleihung.