Erinnerungsplakette gedenkt der Gründung : Löschgruppe Merbeck feiert 112. Geburtstag

Merbeck Ihr großes Feuerwehrjubiläum feiern die Merbecker mit einem Fest, zu dem „Löschmeister Jackels“ erwartet wird. Eine Erinnerungsplakette gedenkt der Gründung der Gemeindefeuerwehr vor 112 Jahren.

Mehr als ein Jahrhundert ist es her, dass die Vorfahren der heutigen Feuerwehrleute die „Freiwillige Gemeindefeuerwehr Merbeck“ gründeten. Ein Engagement, das bis heute mit der Löschgruppe Merbeck fortbesteht und das sich in vielen geleisteten Einsätzen für die Mitmenschen und den Ort zeigt. Die derzeit 29 Kameraden der aktiven Wehr und zehn Mitglieder der Ehrenabteilung möchten ihr großes Feuerwehrjubiläum des 112-jährigen Bestehens mit einem Festwochenende am 28. und 29. September, zu dem auch „Löschmeister Jackels“ (Marc Breuer) erwartet wird, feiern. Zum Auftakt des Festjahres befestigten einige Feuerwehrleute eine Erinnerungsplakette in Gedenken an die Gründung der Gemeindefeuerwehr vor 112 Jahren an der Stelle der früheren Gaststätte Verleysdonk.