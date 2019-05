Geschichte der Wegberger Mühlen : Tausende Jahre alte Handmühle

Wegberg Referent Dietmar Schmitz spannte in einem Vortrag einen Bogen von frühen Handmühlen bis zu industriellen Ölwerken. Auch erklärte er Besonderheiten der Wegberger Mühlen und erläuterte den ersten Wegberger Mahlstein, der in die Zeit zwischen 2200 und 5600 vor Christus einzuordnen ist.

Hermann-Josef Heinen, Vorsitzender des Historischen Vereins Wegberg, stimmte die rund zwei Dutzend Anwesenden in der Wegberger Mühle mit „landläufigen“ damaligen Vorstellungen der Menschen auf das Vortragsthema „Mühlen“ ein. Zu Mühlen hätten viele Menschen Kindheitserinnerungen und ebenso habe es mystische Erfahrungen mit diesen Bauwerken gegeben, sagte er. Vor allem waren sie in der Zeit vor der Entwicklung des Motors von Bedeutung – als es nur Ochsen- sowie Wind- und Wasserkraft gab, mit denen man arbeiten konnte. Darüber hinaus habe es keinerlei Antriebe und oftmals das Vorurteil von einer „teuflischen Technik, die im Innern herrschte“, gegeben.

Mit einer Abbildung zeigte er den ersten Wegberger Mahlstein, der auf dem Kettler-Hof an der Kahrbahn 1953 gefunden wurde – diese älteste Handmühle ist in die Zeit zwischen 2200 und 5600 vor Christus einzuordnen. „Heute gibt es noch 14 Mühlen auf Wegberger Stadtgebiet, wobei es insgesamt 28 Mühlen gab, die belegbar sind.“ Die Älteste ist die Dalheimer Mühle und die Jüngste die Lohmühle, die sich darum mit der Rödgener Mühle in Dalheim streitet. Sieben Mühlen liegen an einer Mottenanlage als Hinweis auf eine Grenz- und Sicherungsanlage. In fünf wird Gastronomie betrieben, zu 13 gehörten landwirtschaftliche Höfe, und vier Mühlen verfügten über einen Dampfkessel. Auf Wegberger Gebiet standen und stehen hauptsächlich Wassermühlen, wobei auf einer Karte aus der Franzosenzeit eine zweite Windmühle verzeichnet ist – wo heute die Bockenmühle steht, auf einer erhöhten Stelle, wird der Standort vom Historischen Verein vermutet. Der Antrieb der Wassermühlen war meist unterschlächtig sowie mittel- oder oberschlächtig wie an der Tüschenbroicher Kornmühle.