Aktion von „Sankt Martin hilft“ : Wegberg stellt wieder einen Wunschweihnachtsbaum auf

Wegberg Der Wunschweihnachtsbaum kann Kindern, deren Familien in eine finanzielle Notlage geraten sind, eine Freude an Heiligabend machen.

„Es gibt Situationen, in denen Familien durch unvorhersehbare Ausgaben in eine finanzielle Notlage geraten können. Dies umso mehr, wenn das Familieneinkommen durch Arbeitslosigkeit, Langzeiterkrankung, geringen Verdienst oder die alleinige Kindererziehung ohnehin schon eingeschränkt ist. Das kann in der Weihnachtszeit besonders schmerzhaft sein. Oft reicht dann das Geld nicht, um die Weihnachtswünsche der Kinder zu erfüllen“, erklärt René Brockers die Idee des Projektes, das betroffenen Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter mit der Erfüllung eines Geschenkwunsches zu Weihnachten eine Freude bereiten möchte. Dies kann aber nur gelingen, betont der Diakon, „wenn Menschen sich bereit erklären, eine ,Wunschpatenschaft’ zu übernehmen“.

Zum Auftakt am 10. November werden die von „Sankt Martin hilft“ zusammengetragenen Wünsche auf Anhängern in Form einer Glocke an einem Weihnachtsbaum hängen. Im Anschluss an den Gottesdienst können von dem Baum die ersten Wünsche von den Paten gepflückt werden. „Jeder mitgenommene Wunschanhänger wird durch einen leuchtend gelben Stern ersetzt“, erklärt Brockers. Die Aktion sei vertraulich und anonym: „Auf dem Glockenanhänger ist deshalb neben dem Wunsch nur der Vorname und das Alter des Kindes zu sehen.“ Ab Dienstag, 12. November, wird der Wunschweihnachtsbaum – mit noch offenen Wünschen – im Eingangsbereich des Wegberger Rathauses stehen. Bis zum 13. Dezember sollen die Geschenke dann von den „Wunschpaten“ besorgt und weihnachtlich verpackt im Wegberger Rathaus, im Pfarrbüro St. Martin am Rathausplatz 4 oder in den beteiligten Kindergärten und Grundschulen abgegeben werden. „Wichtig ist, dass der Wert eines Geschenkes 25 Euro nicht übersteigen soll und sich bei der Abgabe der Glockenanhänger mit der Nummer auf dem Geschenk befindet“, ergänzt René Brockers. Kurz vor Weihnachten verteilt das Wunschweihnachtsbaum-Team die Geschenke dann an die Familien, damit sie Heiligabend für die Kinder bereit liegen. Fragen zur Aktion beantworten René Brockers (02434 800213) und Swantje Day (02434 9689299).