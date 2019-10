Pater mit Förderkreis in Wegberg : Förderkreis trauert um Abbé George

Wegberg Der Pater aus Burundi, der lange in Wegberg lebte, ist am 24.Oktober im Krankenhaus gestorben.

Abbé George ist am 22. Februar 1944 in Burundi/Afrika geboren worden. Mit sieben Geschwistern – er war der Jüngste – ist er dort in einem Dorf aufgewachsen; sein Vater war Bauer, seine Mutter hat sich um die Kinder und die übrige Familie gekümmert. George hat die Schule besucht und studiert und ist viele Jahre als Lehrer in Burundi tätig gewesen. Obwohl er diesen Beruf gerne ausgeübt hat, hat er sich 1982 dazu entschieden, in der Schweiz katholische Theologie zu studieren und Priester zu werden. Am 20. Juli 1986 ist er geweiht worden – den 30. Jahrestag hat er 2016 mit vielen Wegbergern in einer feierlichen Heiligen Messe in Sankt Peter und Paul begangen.