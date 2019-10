Graffiti-Aktion in Wegberg : Buntes Wahrzeichen für Kinderrechte

Streetworkerin Birthe Wernery (2.v.l.) organisierte die Graffiti-Aktion, die Sprayer Danyel Kocar (2.v.r. auf dem Gerüst) anleitete. Foto: Nicole Peters

Wegberg Zwölf Kinder und Jugendliche haben zum 30-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention in einer Ferienaktion ein Graffiti-Kunstwerk im Comic-Stil erstellt. Für weitere Projekte sind Fördergelder und Flächen notwendig.

In einem Vortreffen mit der städtischen Streetworkerin Birthe Wernery hatten sich die zwölf Kinder und Jugendlichen für fünf der 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention entschieden, die sie künstlerisch in Spray-Technik darstellen wollten. Sie rückten diese anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Konvention innerhalb dieser Ferienaktion in den Mittelpunkt. Die Skizzen übertrugen sie unter Anleitung von Danyel Kocar auf eine große Wandfläche, die Astrid Hinz und Michael Odenthal auf der Venloerstraße 26 neben dem öffentlichen Parkplatz zur Verfügung stellten. Innerhalb von vier Tagen entstand so ein farbenfrohes, gut ausgeführtes Gesamtkunstwerk in Comicart, das mit Schriftzügen oder bildlichen Darstellungen eindrücklich auf einzelne Kinderrechte hinweist.

So hoch war die Wandfläche, dass die jungen Teilnehmer sie von einem Gerüst aus gestalteten. War die Wand in einem ersten Schritt grundiert worden, trugen die Teilnehmer auf dem rechten Giebelbereich zusätzliche strahlend blaue Wandfarbe auf – darauf sprayten sie acht Flaggen von ebenso vielen Nationen wie Deutschland, Italien oder Kasachstan, mit denen sie aufgrund ihrer Herkunft verbunden sind.

Info Graffiti-Aktion zum Thema Kinderrechte Förderung Durch die Initiative der „Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork und Mobile Jugendarbeit NRW“ Anleitung Graffiti-Künstler und Geschäftsinhaber von „Gleis 8“ in Aachen, Danyel Kocar Organisation Streetworkerin Birthe Wernery Aktionstag zum 30-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechte am 20. November in Wegberg

Die linke Seite widmeten sie ganz den ausgesuchten Kinderrechtsartikeln. So weist links oben ein Tetris-Spiel auf den Artikel gegen Diskriminierung der Menschen hin. Daneben betonen zwei Fäuste und ein X das Recht auf „Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung“. Das Recht auf „Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben und staatlicher Förderung“ haben die jungen Künstler mit dem Motiv der Spraydose umgesetzt: Aus dieser sollen noch Notenlinien und Noten entweichen. Im unteren rechten Bereich daneben bekräftigt ein cooler Typ mit Kappe, dass Meinungsfreiheit wichtig ist. Und für das „Recht auf Leben“ hatten die jungen Sprayer ein unbeschwertes Mädchen inmitten intakter Natur als Motiv ausgewählt.

„Ich finde die Aktion super!“, äußerte sich Pierre-Maurice (20 Jahre alt) begeistert. Er hat sich in gelb-blauer Jacke quasi selbst porträtiert. „Normalerweise wird das Sprayen als illegal bezeichnet und ich wusste gar nicht, dass es so organisiert werden kann.“ Er habe vorher noch nie eine Spraydose in der Hand gehabt und in den vergangenen Tagen viel gelernt. So hatte er vor allem zusammen mit Lorenz (18) die rechten übereinander liegenden, rechteckigen Flächen des Comics besprüht. Für ihn stach der untere, ganz rechte Kreis um die Mädchendarstellung besonders heraus – durch sie sehe das Ganze genau wie ein Comic aus, meinte er.

John (12) fand es besonders schwierig, gerade Linien zu ziehen und die etwas größeren Kreise um die Flaggen rund zu kriegen. Ebenso trickreich erwies es sich, kleinere Wandflächen zu besprühen, ohne dass Farbe herunterlief. Die ganze Gruppe erachtete ihr Werk als langfristig wichtig, um Vorbeikommende auf die weltweit geltenden Kinderrechte aufmerksam zu machen – nur die USA haben die Kinderrechtskonvention bisher nicht unterschrieben.