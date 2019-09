Initiative in Wegberg : Sankt Martin hilft: 43 Kinder verbringen Ferienwoche in der Eifel

Wegberg Für 43 Wegberger Kinder aus Migrationsfamilien und Familien mit geringem Einkommen hat die Initiative „Sankt Martin hilft“ der Pfarrei St. Martin in Wegberg eine einwöchige Ferienfreizeit in Rurberg /Eifel organisiert.

Die Betreuer hatten für die Kinder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm erarbeitet, berichtet Willibert Jansen von der Initiative „Sankt Martin hilft“. Neben sportlichen Aktivitäten wie Fußball, Basketball, Tischtennis und Wandern gehörten kreative Gestaltung, teamfördernde Spiele wie Schnitzeljagd und Catch the flag sowie Spielenachmittage zum Angebot. Bei hochsommerlichen Temperaturen brachte der Besuch des Strandbades in Rurberg mit Schwimmen und Toben im Rursee für Kinder und Betreuer eine willkommene Abkühlung. Vorweg stand die Gestaltung der Lagerfahne, in die die Kinder das Motto der diesjährigen Ferienfreizeit „Gemeinsam sind wir stärker“ einarbeiteten. Tagesausflüge führten in das Wildfreigehege nach Hellenthal und in die Wildniswerkstatt des Nationalsparks Eifel in Heimbach-Düttling. Neben Greifvögeln konnten die Teilnehmer im Wildgehege Hellenthal eine Auswahl der in deutschen Wäldern beheimateten Tiere hautnah erleben. Mit dem Besuch der Wildniswerkstatt wurde den Kindern und Betreuern durch Ranger des Nationalparkes der Wald mit seinen Pflanzen, Bäumen und Bewohnern kindgerecht nähergebracht.