Premium-Spazierwanderweg "Tüschenbroicher Runde" : Geballtes Kultur- und Naturerlebnis

Der heutige Samstag wird noch einmal ein schöner warmer Herbsttag. Da lässt sich die Natur am Schloss Tüschenbroich genießen. Foto: Nicole Peters

Tüschenbroich Der drei Kilometer lange Premium-Spazierwanderweg „Tüschenbroicher Runde“ ist auch für ungeübte Spaziergänger sehr gut geeignet. Der Naturpark Schwalm-Nette hat den Tourenvorschlag zertifizieren lassen.

Die beiden Premium-Wanderwege im Kreis Heinsberg – „Birgeler Urwald“ und „Rode Beek“ – sind seit mehreren Jahren sehr beliebt. Mit mehr als zehn Kilometer Länge finden Ungeübte sie jedoch eher zu lang. Jetzt hat der Naturpark Schwalm-Nette den ersten Premium-Spazierwanderweg im Kreis vom „Deutschen Wanderinstitut“ zertifizieren lassen. Diese Spazierwanderwege sind kürzer, aber ebenso reizvoll und einzigartig wie die Premium-Wanderwege: ansprechende Natur, wunderbare Aussichten und idyllische Plätze. Die „Tüschenbroicher Runde“ (drei Kilometer) führt an Schloss, zwei Mühlen, barocker Ulrichskapelle und abwechslungsreicher Landschaft mit Weiher und Schwalm vorbei.

Dieser Premium-Spazierwanderweg ist einer von zwei, die bisher eröffnet wurden. So wartet die „Niers­auen-Runde“ in Grefrath-Oedt im Kreis Viersen darauf, von Aktiven entdeckt zu werden. Vier weitere Spazierwanderwege sind in den Kreisen Heinsberg und Viersen geplant. „Die sechs Wege führen mit wenig Steigung durch typische niederrheinische Landschaften, über naturbelassene Wege und entlang kulturhistorischer Sehenswürdigkeiten“, beschreibt Andreas Coenen, Verbandsvorsteher des Naturparks und Viersener Landrat, die Besonderheiten. „Sie ergänzen unser bestehendes Angebot.“ Neben der Niersauen- und der Tüschenbroicher Runde werden bis Ende des kommenden Frühjahres die „Breyeller-Seenrunde“, „Süchtelner Höhenrunde“, „Dalheimer Runde“ und die „Tackenbendener-Runde“ folgen. Der Spazierwanderweg „Tüschenbroicher Runde“ befindet sich im südlichen Teil des Naturparks Schwalm-Nette. Der Naturpark hebt hervor, dass es sich beim Tüschenbroicher Wald um einen geschichtsträchtigen und vor allem märchenhaften alten Bruchwald handelt. Gut ausgeschildert führt er ab dem Parkplatz an der restaurierten Kornmühle, die direkt neben dem Restaurant „Tüschenbroicher Mühle“ liegt, vorbei. Die Kornmühle war ehemals Zwangsmühle des Schlosses. Die Bauern der Umgebung wurden bis ins 19. Jahrhundert gezwungen, in Korn- und Ölmühle ihr Öl schlagen und Korn mahlen zu lassen. Der Mühlenbetrieb wurde 1942 eingestellt. Die Spaziergänger passieren wenig später den Schanzerhof, der zur Versorgung des Schlosses diente. Sein Name dürfte auf einen Vorgängerbau zurückzuführen sein – hier waren die „Schanzer“ untergebracht, die im Laufe der Jahre den Burghügel aufschütteten.

Info Ein Premium-Weg in Spaziergang-Länge Start/Ziel Parkplatz an der Tüschenbroicher Mühle, Zur Ulrichskapelle 1, Wegberg Streckenlänge 3 Kilometer Schwierigkeitsgrad leicht Wegcharakteristik Beeindruckende Erlebnisvielfalt mit See, Schloss, Motte und sehr schönen Waldbildern Wegbeschaffenheit Zur Hälfte Pfade und zu 95 Prozent gut begehbare Wege. Höhenunterschied 15 Meter Informationen/Karte zum Download www.wa-wa-we.eu

Nach Passieren des nahen Schanzerhof-Waldhauses geht man mit Blick auf die Felder am Waldrand entlang und gelangt zu einem Holzsteg, der über die Schwalm führt. Auf gewundenen Pfaden gelangen die Spaziergänger schließlich parallel zur bewachsenen Landwehr auf den Weg Richtung barocke Ulrichskapelle. Von dort ist bereits in der Ferne die Ölmühle, die idyllisch an einem von insgesamt drei Weihern liegt, zu sehen. Ebenfalls gehört das Tüschenbroicher Schloss zum beeindruckenden Kultur- und Natur­ensemble: An der Stelle der ehemaligen Vorburg der mittelalterlichen Motteanlage war im 17. Jahrhundert eine U-förmige Schlossanlage mit zwei Türmen errichtet worden, von der heute der Westflügel mit Turm erhalten ist. Im Mühlenweiher liegt der Mottehügel, auf dem steinerne Reste einer befestigten Turmburg zu finden sind. Restaurant und Kornmühle vervollständigen die Gebäudevielfalt an dieser Stelle.