Seminarreihe der VHS Heinsberg : So lernen Ausflügler, mit dem Smartphone zu navigieren

Das Smartphone findet auf Touren den Weg: Durch Apps und das Internet hat sich das Wandern und Radwandern deutlich vereinfacht. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Wegberg In drei Seminartagen leitet die VHS des Kreises Heinsberg Wanderer und Fahrradfahrer dazu an, Touren über Apps und Internet zu erstellen und unterwegs zu navigieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Navigation für Rad- und Wandertouren ist das Thema einer Veranstaltungsreihe der Kreisvolkshochschule in der Wegberger Mühle. Sie startet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr mit einem Vortrag zur Outdoornavigation mit dem Smartphone. Geboten wird eine Einführung in Geräte, Software und Internetanwendungen mit besonderem Schwerpunkt. Die Teilnehmer erhalten praktische Tipps zu nützlichen Apps.

Wer mehr wissen will, für den eignet sich ein Praxisworkshop mit GPS-Geräten am Freitag, 8. November, von 16 bis 21 Uhr. Wie plant man möglichst einfach und schnell Rad- und Wandertouren? Was ist bei der Durchführung zu beachten? Wo findet man die schönsten fertigen Tourenvorschläge im Internet? Nach einer Präsentation aktueller GPS-Software, digitaler Karten und beispielhafter GPS-Anwendungen erhalten die Teilnehmer GPS-Geräte und können die Outdoornavigation während eines Spaziergangs in der Praxis ausprobieren.

Die dritte Veranstaltung am Samstag, 9. November, von 10 bis 17 Uhr ist ein Intensivkurs mit Notebooks. Wer bereits erste Erfahrungen in der Outdoornavigation gesammelt hat, erhält hierbei Tipps und Einblicke in die Technik. Die Einstellung und Bedienung von GPS-Geräten, der Einsatz digitaler Karten und die Tourenplanungen am PC stehen im Vordergrund dieses Workshops. Jeder Teilnehmer kann dies an einem Notebook mit GPS-Software üben, die vom Dozenten gestellt werden.

Jede Veranstaltung ist einzeln buchbar. Umfangreiches Schulungsmaterial wird als PDF-Datei zur Verfügung gestellt, dazu Testversionen aktueller GPS-Software, Beispiele digitaler Karten und GPS-Anwendungen. Durch die Veranstaltungsreihe führt der Outdoornavigationstrainer Thomas Froitzheim. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, für den dritten Kurs sollten PC-Grundkenntnisse (Übertragen von Daten) vorhanden sein.

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich über www.vhs-kreis-heinsberg.de oder mit der Anmeldekarte aus dem VHS-Programmheft. Weitere Informationen bei der VHS unter 02452 134314.

(RP)