Vortrag beim Historischen Verein : Lichtblick ins finstere Mittelalter

Wegberg Referent Hermann-Josef Heinen räumt in der Wegberger Mühle mit Vorurteilen über diese Zeit auf und zeigte die frühere kulturelle Vielfältigkeit.

Die Besucher des Vortrags „Lichtblick ins ‚finstere‘ Mittelalter“, in dem sich Referent Hermann-Josef Heinen zu großen Teilen mit der Ausstellung „Europa in Bewegung“ im LandesMuseum Bonn befasste, kamen mit eigenen Vorstellungen zu dieser weit zurück liegenden Zeitepoche in die Wegberger Mühle. Auf Nachfrage warfen sie die Schlagwörter Hexenverfolgung, Pest, die Zeitspanne 500 bis 1500 oder Canossa in den gut besuchten Raum. Dass viel Missverständliches, Nichtwissen und einige Vorurteile das allgemeine Bild vom „finsteren“ Mittelalter prägen, war Hermann-Josef Heinen bei einer Führung durch die Ausstellung klar geworden, erzählte er. In einer kleinen Geschichtsstunde ging er der Frage nach, ob diese Vorstellung haltbar ist.