Musikverein Rath-Anhoven : Bunter musikalischer Frühlingsmix

Wegberg Der Musikverein Rath-Anhoven unterhielt mit Volksliedern, Polka, Dixieland, Marschmusik und Pop. Solisten und Gesangseinlagen des Publikums hatten besonderen Unterhaltungswert.

Bevor es soweit war, ließen sie auf Posaunen, Bariton und Trompeten das Filmmusik-Medley „Music from Frozen“ aus dem Disney Animationsfilm „Frozen“ hören und stellten zum Schluss gekonnt die bekannte Filmmelodie heraus. Den Auftakt der „Großen“ bildete in kräftiger Lautstärke mit Beckenschlägen der Marsch „Gruß an Oberbayern“ von Volksmusiker Georg Feundorfer. Im leiseren und melodischen Teil taten sich eher die Klarinetten hervor. Ein Wechselbad der Gefühle stellten die Instrumentalisten im „Concert d‘Amore“ des Komponisten Jacob de Haan mit vielen Wechseln in Tempo und Lautstärke dar: Von freudig bis aufgeregt sowie von melancholisch bis sehnsüchtig reichte die Bandbreite, die ebenso die Musiker vor, während und nach dem Konzert durchlebten, wie Jana Wolf ausführte. Eine Stippvisite bei der Popmusik unternahm der Verein dazu schließlich mit dem Titel „Heal the World“ des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson. Der Vortrag begeisterte vor allem durch gefühlvolles Spiel, wobei die Formation auch mit Nachdruck seine Klangstärke präsentierte.