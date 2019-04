Mitgliederversammlung in der Wegberger Mühle : Der Historische Verein Wegberg ist weiterhin auf Erfolgskurs

Wegberg Im Vorstand des Historischen Vereins Wegberg gibt es nur eine Veränderung.

Interessante Informationen erhielten die Mitglieder des Historischen Vereins Wegberg während der Mitgliederversammlung in der Wegberger Mühle. Hermann-Josef Heinen, seit Mai 2018 Vorsitzender des Vereins, stellte in seinem Jahresbericht die Arbeit des Vorstandes und die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2018 vor und gab eine kurze Vorschau auf 2019.

Der Vorsitzende berichtete über die erfolgreiche Wiedereinführung von Vorträgen zur Ortsgeschichte in der Wegberger Mühle. So hatte das Vereinsmitglied Dietmar Schmitz im Rahmen einer Reihe zur frühen Wegberger Industriegeschichte zwei Vorträge gehalten: über die Gerbereien und Ziegeleien im heutigen Stadtgebiet, die beide sehr gut besucht waren. Ein Vortrag zu den Wegberger Mühlen ist für den 30. April geplant.

Im Frühjahr 2018 fanden erste Treffen zu einer Geschichtswerkstatt statt, jeweils am dritten Mittwoch im Monat in der Wegberger Mühle. Vielseitige Themen wurden in diesem Rahmen mit den interessierten Besuchern diskutiert. Durch den wachsenden Zuspruch sieht sich das Team auf einem guten Weg, das Vereinsleben zu aktivieren. Der Mundartabend ist weiterhin auf Erfolgskurs. Die Berker Klängerstu’ef findet am zweiten Donnerstag eines Monats statt und wird von Karl Bertrams, Heinz Esser und Klaus Bürger geleitet. Anfang 2019 konnte die 200. Veranstaltung in karnevalistischem Ambiente stattfinden.