Hückelhoven Bei „Pop & Symphonie“ treffen klassische Töne auf Popmusik. Das Symphonieorchester der Kreismusikschule und das Collegium Musicum vereinen mit „beets’n’berries“ und „Quod Libet“ Jahrhunderte der Musikgeschichte.

Die Bühne im Betty-Reis-Forum in Wassenberg ist dicht besetzt vom 80-köpfigen Symphonieorchester. Man blickt in viele noch sehr junge Gesichter. Alle haben sich sehr gründlich und mit viel Fleiss schon seit Jaunuar auf das Konzert vorbereitet. Einerseites schaffen die Musiker einen vulminanten Klangrahmen für die Songs der beiden Bands, andererseites zeigen sie in klassischen Stücken ihr komplettes Klangvolumen. Gut inszeniert, wie beispielsweise bei der Eröffnungsfanfare aus Richard Strauss’s „Also sprach Zaratustra“ lassen sie mit ihrer sich steigernden Musik im wahrsten Sinne das Licht angehen.

Auch „Quod Libet“ bezauberte mit ihrer Musik. Bei Stücken wie „Lord of the Dance“ von Ronan Hardiman flogen die Finger der Flötenspielerin Kathrin Jentgens nur so über das Instrument und entlockten ihm liebliche Klänge. Unterstützt von Gitarren, Gesang, Keyboard und Percussion brachten die acht Musiker Songs wie „Toss the Feathers“ von The Corrs zu neuem Klang.

Gerda Mercks erinnerte an die Musikschulgeschichte, die 1969 mit Musikschulunterricht für 687 Kinder in der musikalischen Grundausbildung begann. In den folgenden Jahren wurde das Angebot successive erweitert durch Instrumentalunterricht auf allen gängigen Instrumenten und durch Ensemble und Orchester. Grob geschätzt haben in den 50 Jahren seit Gründung rund 100 000 Schüler und Schülerinnen an der Kreismusikschule Unterricht erhalten. In der Musikschulgeschichte hat das Orchester schon immer eine große Rolle gespielt. Es wurde 1973 gegründet und begann als reines Streichorchester. Im Laufe der Jahre hat es sich dann zum Symphonieorchester und zu einem Aushängeschild der Musikschule entwickelt. Großen Anteil daran hatte Ernest Frissen. „Er hat es immer verstanden unser Symphonieorchester zu motivieren und zu tollen Leistungen zu führen,“ äußert Mercks sich anerkennend. Ende letzten Jahres verstarb er plötzlich und unerwartet. „Das war für uns alle ein großer Verlust. Er war fast 40 Jahre Lehrer an der Musikschule und man kann sagen, er war die Seele der Musikschule,“ erinnert sie. Die Premiere von Pop&Symphonie im vergangenen Jahr sei ohne seine Begeisterung gar nicht möglich gewesen. Aus diesem Grund würde ihm dieses Konzert gewidmet. „Ich bin sicher, er wäre sehr stolz auf sein Orchester und er würde seinem Kollegen Wim Brils anerkennend auf die Schulter klopfen, der so schnell und spontan in seine Rolle als Orchesterleiter geschlüpft ist.“