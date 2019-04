Verbandsversammlung in Wegberg : Name „Naturpark Niederrhein“ abgelehnt

Wegberg Eine Abfuhr erlitten die Befürworter einer Namensänderung für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Bei der Verbandsversammlung stieß der Vorschlag auf eine Umbenennung in „Naturpark Niederrhein“ auf wenig Zustimmung.

Soll der Naturpark Schwalm-Nette bald Naturpark Niederrhein heißen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Mitglieder des Zweckverbands seit geraumer Zeit. Eine endgültige Entscheidung wurde während der Verbandsversammlung am Donnerstag (4. April) in der Wegberger Mühle getroffen, als die erforderliche Satzungsänderung auf der Tagesordnung stand. Von den 18 ordentlichen Mitgliedern des Zweckverbandes waren 15 erschienen. Zwölf Ja-Stimmen mussten es für die Umbenennung sein, damit die vom Vorstand vorgelegte, erforderliche Satzungsänderung genehmigt werden konnte. Bei sieben Zustimmungen für die Satzungsänderung, insgesamt zehn Gegenstimmen (die drei Abwesenden werden automatisch als Gegenstimme gewertet) und einer Enthaltung wurde die Umbenennung in Naturpark Niederrhein abgelehnt.

Andreas Coenen, Verbandvorsteher des Naturparks Schwalm-Nette, ließ in seiner Stellungnahme sogar die „Elf vom Niederrhein“ aufmarschieren. Borussia Mönchengladbach habe mit diesem Begriff eine Lanze für den Niederrhein gebrochen. Daher sei der Naturpark in guter Gesellschaft, wenn er sich umbenennen würde.

Unabhängig vom Namen geht die Arbeit des Zweckverbands weiter, wie Ferdinand Schmitz als Vorsitzender der Versammlung betonte. Einen Großteil der Arbeit nimmt dabei die Schaffung so genannter Info-Points im Verbandsgebiet ein. In ihnen sollen sich zukünftig Interessenten ebenso wie in den Info-Zentren in Wassenberg, Wachtendonk und Brüggen über den Naturpark informieren lassen und Wissenswertes über Fauna und Flora sowie über Erholung und Freizeit im Gebiet rund um Rur, Schwalm und Nette erfahren. „Niedrigschwellige Informationsstandards sollen die Info-Points haben, wie Geschäftsführer Michael Puschmann erklärte. Fremdbetreiber wie Cafés oder Hotels könnten diese Punkte einrichten. Es gebe bereits Bewerber, die nun gesichtet würden. Zwei Interessenten hätten sich aus Wegberg gemeldet, einer aus Niederkrüchten und einer aus Straelen. „Weitere sind willkommen.“ In den nächsten zwölf Monaten sollen die Bewerber ausgebildet und danach weitergebildet werden. Die Bewerber sollen bestens über den Naturpark informieren können. Schmitz betonte, diese Info-Points würden für eine „ordentliche Präsenz“ des Naturparks erhebliche Bedeutung haben. Bei der nächsten Verbandsversammlung will Pusch erste Info-Points, die 2015 beschlossen wurden, vorstellen können.