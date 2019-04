Erkelenz/Wegberg : Ein Wohnwagen und zwei Autos gestohlen

Erkelenz/Wegberg Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag sind in Erkelenz und in Wegberg ein Wohnwagen und zwei Autos gestohlen worden.

Die Polizei berichtete von drei Autodiebstählen, zwei davon ereigneten sich in Erkelenz: Einen Wohnwagen der Marke Fendt, Typ 515 mit Erkelenzer Kennzeichen, stahlen unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag von einem Grundstück hinter einem Haus an der Commerdener Höhe. Im gleichen Zeitraum gelangten Unbekannte erst in ein Haus an der Brückstraße, entwendeten dort den Schlüssel eines Toyota Yaris und fuhren dann mit dem Wagen (Heinsberger Kennzeichen), der auf dem Gehweg vorm Haus abgestellt war, davon. Der dritte Fall geschah in Rath-Anhoven. Hier stahlen Unbekannte einen schwarzen und nicht zugelassenen Peugeot des Typs 508. Die Tat ereignete sich zwischen Montag und Donnerstag auf einem Verkaufsgelände an der Johannes-Pellen-Straße.