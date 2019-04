Volksfeststimmung schon beim Vorverkauf : „Pape grillt“ mit Querbeat und Kasalla in 38 Minuten ausverkauft

Beeck Rund 3000 Eintrittskarten für die sechste Auflage von „Pape grillt“ mit Querbeat, Kasalla und Harvest waren in kürzester Zeit vergriffen.

Ein Kartenvorverkauf bei Karnevalskünstler Christian Pape ist immer etwas Besonderes. So war es auch diesmal für die sechste Auflage von „Pape grillt“ mit den Bands Querbeat, Kasalla und Harvest am Freitag, 6. September. Mehrfach gab es Applaus für die Musiker um Michael Kuhl, die Christian Pape in der Menschenmenge als „Die drei lustigen Vier“ vorstellte, oder für die „Bratwurst-Bringer“ von Edeka Endt, die die Wartenden kostenlos mit Bratwürstchen versorgten.

Die Gäste nutzten bei herrlichem Sonnenschein die Zeit für einen privaten Plausch, lachten, tanzten und stimmten sich ausgelassen und gelöst auf das bevorstehende Grillfest ein. Immer wieder heiß begehrt: Schnappschüsse mit Gastgeber Christian Pape und seinem Bühnenpartner Stefan Bimmermann. So herrschte schon jetzt beste Volksfeststimmung, dabei steht die eigentliche Veranstaltung noch bevor. Um ganz vorne in der Schlange zu sein, nahmen einige eine richtig kurze Nacht in Kauf: bereits um 4 Uhr morgens fuhr Detlef Langer mit seinem Wohnmobil vor. Kurz vor 6 Uhr gesellten sich Maurice, Hiltrud, Udo und Gottfried dazu. „Wir freuen uns riesig auf die Bands, aber auch auf Christian, der das alles zu etwas Besonderem macht“, sagten die Freunde unisono. Bis zum Start des Vorverkaufs war die Schlange über die gesamte Hofeinfahrt bis auf die Straße angewachsen. Die „Spätankömmlinge“ hatten ebenfalls Glück: Auch wer sich erst kurz vor Öffnung der Kassenschalter anstellte, bekam nicht nur Würstchen und Getränke, sondern auch die heiß begehrten Tickets. Nach Öffnung des Hoftores um Punkt 12 Uhr dauerte es dann nur 38 Minuten, bis die letzte Eintrittskarte über die Verkaufstheke ging und Christian Pape „ausverkauft“ melden konnte. „Was für eine tolle Stimmung, das heute war ja schon eine Gartenparty“, sagte zum Beispiel Astrid Brauner erfreut. Sandra Görlitzer ergänzte: „Es war ein wundervoller Vormittag mit vielen netten Menschen und einer grandiosen Bewirtung.“ Nun können sich alle gemeinsam mit dem Gastgeber auf einen großartigen Unterhaltungsabend am 6. September freuen.