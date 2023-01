Hohe Auszeichnung für Herbert Fervers aus Beeck Von Geburt an bei den Sebastianus-Schützen

Dieses Amt legte er 2020 in jüngere Hände. Aber sein Engagement – wenn auch nicht mehr mit der vollen Verantwortung – gilt bis zum heutigen Tage uneingeschränkt „seiner“ Beecker St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Hierzu gehören vor allem der Zusammenhalt unter den älteren Mitglieder durch die Organisation von geselligen Nachmittagen und Abenden, Besuche bei erkrankten Mitgliedern sowie auch eine würdige Trauerbegleitung von verstorbenen Mitgliedern. In all diesen Funktionen war und ist Herbert Fervers stets Vorbild für die gesamte Beecker Schützenfamilie. Sein großes Engagement spiegelt sich in seiner Beliebtheit bei Jung und Alt wider. Seinem Organisations- und Führungstalent ist es zu verdanken, dass man in Beeck heute eine starke Mannschaft bereitstellt, die unterschiedliche Veranstaltungen mit großem Erfolg organisiert.