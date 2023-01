Neue Tagespflege in Holtum eröffnet „Aufenthalt bei uns ist wie ein kleiner Urlaub“

Tagsüber optimal umsorgt und betreut werden, abends zurückkehren zu den Angehörigen oder in die eigenen vier Wände: Insgesamt 15 Plätze stehen in der neuen Tagespflegeeinrichtung Haus Maria zur Verfügung, mit der Betreiber Georg Hock eine Lücke schließen möchte. Länger als ein Jahrzehnt gibt es die von ihm betriebene Tagespflege Haus Margret mit 13 Plätzen schon im nahe gelegenen Merbeck. Und eine lange Warteliste. Darum entschloss sich Hock, eine weitere Einrichtung zu eröffnen, entschied sich dabei ganz bewusst für das Areal neben der Holtumer Pilgerkapelle an der Marktstraße, auf dem früher die Volksschule zu finden war.