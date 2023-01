Lesung mit Doc Caro in Wegberg Wie die Notaufnahme den Blick auf das Leben verändern kann

So lebt und genießt Holzner, lacht und weint und nimmt ihre Zuhörer mit zur jungen Familie, deren zwölf Wochen alte Tochter tot im Bettchen liegt. Beim erstmaligen Lesen der Geschichte kommen die Bilder vom Einsatz zurück, kommt die Erinnerung an den Blick der Mutter, an die Verzweiflung des Vaters, an das Unverständnis der zweiten Tochter. Da muss Holzner beim Lesen stoppen, ihre Stimme bricht, Tränen muss sie sich aus den Augenwinkeln wischen. Sie lebt und leidet mit. Die Zuhörer sind atemlos gepackt, schlucken und verharren in Stille. Der Säugling ist tot, als Holzner mit ihrem Team am Einsatzort ankommt. Sie muss die Mutter mit Symptomen eines Herzinfarkts behandeln und ins Krankenhaus einweisen. „Sie hatte ein gebrochenes Herz.“ Die Mutter überlebt, sie muss überleben, auch wenn sie lieber statt ihres Kindes gestorben wäre. Wie die Sonne durch die Wolken scheint sie, um für ihre andere Tochter und für die Familie weiter zu leben.