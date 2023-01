Kostümsitzung im Forum Wegberg KG Flöck op bietet bunte Mischung mit Aktiven und Gästen

Sitzungspräsident René Brockers führte durch das bunte Programm, das die jecken Wegberger nach der langen Corona-Zwangspause begeisterte. Was die meisten nicht wussten: Hinter den Kulissen hatten die närrischen Organisatoren der Traditionsgesellschaft mit zahlreichen krankheitsbedingten Absagen zu kämpfen. Kurzfristig wurde umgeplant, eingesprungen und ersetzt. Spontan aus dem Ahrtal angereist war das Büttenredner-Duo De Een on de Anne: Udo Kohn und Thomas Berschbach aus Hönningen an der Ahr begeisterten mit ihrem Zwiegespräch in bester Tünnes-und-Schäl-Manier. Für Ingrid Kühne alias De Frau Kühne war der Auftritt fast wie Nach-Hause-Kommen. Zum zweiten Mal machte die niederrheinische Kabarettistin bei der KG Flöck op Station, berichtete von spektakulären Erlebnissen in der engen Umkleidekabine im Schwimmbad. Ihr gebrochener linker Arm hielt die Kerkenerin nicht davon ab, das Publikum für sich einzunehmen.