Närrisches Programm in Klinkum KG Sonn Männ sorgt für Partystimmung

Next-Generation-Party Die Veranstaltung am Freitag, 25. Februar, 19 Uhr, hat sich zu einem Klassiker für Jugendliche entwickelt. Bekannte DJs sorgen dafür, dass sich die Tanzfläche bei guter Stimmung schnell füllt. Ende ist um 0 Uhr. Der Vorverkauf erfolgt über Auto-Service Twardowski in Wegberg und beginnt vier Wochen vor der Veranstaltung. Aktuelle Informationen werden auf dem Instagram-Kanal @kgsonnmaenn veröffentlicht. Auch an der Abendkasse können Restkarten erworben werden. Die Besucherzahl ist allerdings begrenzt und die Party war in den vergangenen Jahren bereits im Vorfeld ausverkauft.