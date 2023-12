Einkaufen in St. Hubert Verkaufsoffener Sonntag beim Weihnachtsmarkt

Zur Eröffnung des Marktes durch den Vorsitzenden des Werbe- und Bürgerrings St. Hubert, Wolfgang Büscher, werden um 11 Uhr zunächst die drei Hauptgewinner der Kendelkaart-Auslosung bekanntgegeben – der erste Preis ist mit 750 Euro, der zweite mit 500 Euro, der dritte mit 250 Euro dotiert, ausgegeben werden die Preise in Hubertis – die Gutscheine können in den teilnehmenden Geschäften und Unternehmen in St. Hubert ganzjährig eingelöst werden.