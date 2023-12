Finanzierung des Weihnachtsmarktes „Beeck leuchtet“ soll fortbestehen

In der Corona-Zeit gab es keine Einnahmen. Bisher haben die Mitwirkenden die finanzielle Herausforderung noch jedes Mal gestemmt. Weil Wimmers und seine Mitstreiter aber merken, dass es eng werden könnte und der beliebte Treffpunkt zur Adventszeit im schlimmsten Fall aufgegeben werden müsste, wurde jetzt nach weiteren Einnahmemöglichkeiten gesucht. Im Rahmen der beliebten Aktion „Beecker Adventskalender“ bei der an jedem Abend an einem anderen Treffpunkt im Ort gemeinsam gesungen oder etwas vorgetragen wird, holt das Backes-Team den mobilen Ofen am 16. Dezember ab 17.30 Uhr noch einmal aus dem Winterschlaf. Der Heimatverein ist Gastgeber für diese Station des lebendigen Adventskalenders und verkauft frischen Flammkuchen aus eigener Herstellung, um mit dem Verkaufserlös ebenfalls den Fortbestand des Weihnachtsmarktes abzusichern. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch, am prasselnden Lagerfeuer stimmen die kleinen Sängerinnen und Sänger aus dem von Kerstin Schockert geleiteten Kinderchor „Die Ohrwürmer“ bekannte Weihnachtslieder an.