Weihnachtsmarkt in Beeck „Beeck leuchtet“ auch in diesem Jahr wieder

Eröffnet wurde der Markt, der am zweiten Adventswochenende stattfand, am Samstag durch den Musikverein Rath-Anhoven, und musikalisch sollte es weitergehen: zwei adventliche Benefizkonzerte von FUN und Stimmlich in der St. Vincentiuskirche machten die Weihnachtsstimmung nahezu perfekt. Die Erlöse Konzerte gingen in diesem Jahr an den Förderverein Abbeé George und den Verein „St. Martin hilft“ Wegberg. Nach der musikalischen Eröffnung des Weihnachtsmarktes, stand das traditionelle Baumschmücken durch die Wegberger Kindergarten- und Grundschulkinder an.