Vom 19. bis 22. August in Wegberg-Beeck : Diese Stars sind bei Papes Zirkus dabei

Beeck Das sind die Stars aus aller Welt, die bei den fünf Vorstellungen vom 19. bis 22. August bei „Pape macht Zirkus“ in Wegberg-Beeck auftreten.

Im privaten Innenhof von Haus Beeck schwebt im Spätsommer das Ufo ein. Unter der spektakulären Dachkonstruktion wird es vom 19. bis 22. August wieder komisch, kunterbunt und international. Mit einer gehörigen Portion Mut, viel Vorstellungskraft und unerschöpflichem Optimismus haben der Beecker Comedian Christian Pape und sein Team das Kult-Festival „Pape macht Zirkus“ in eine Open-Air-Edition verwandelt mit ganz viel frischer Luft und einer sommerlichen Atmosphäre.

Selbst enorme Mehrkosten für die temporäre Überdachung und das detaillierte Hygienekonzept haben Christian Pape nicht abgeschreckt: „Mit unserem sehr persönlichen Crowdfunding sind wir ganz neue Wege gegangen und konnten so über 17.000 Euro Spenden verbuchen. Ich hätte nie geahnt, welche Dimension dieses Finanzierungsmodell einmal annehmen würde“, sagt der Beecker. Er zeigt sich beeindruckt von der unglaublichen Solidarität und grenzenlosen Hilfsbereitschaft. Der offizielle Botschafter des Niederrheins versammelt in seinem Zuhause wieder für fünf Vorstellungen seine lustigsten und kreativsten Kollegen aus Zirkus , Varieté, Comedy und Karneval. Dabei hat der Gastgeber ein dreistündiges vielfältiges Programm zusammengestellt.

Termine Für den ein oder anderen Festivalfan besteht noch die Möglichkeit, das Ufo in Beeck landen zu sehen und bei einem unvergesslichen Sommer-Zirkusabend endlich wieder aus vollem Herzen zu lachen. Tickets für die Vorstellungen (19. August, 20 Uhr / 20. August, 20 Uhr / 21. August, 15 Uhr und 20.30 Uhr / 21. August, 19 Uhr) gibt es bei allen bekannten AD-Ticket-Vorverkaufsstellen und unter

Fratelli Rossi sind zwei italienische Ausnahmekönner, die mit Kraft, Tempo und Präzision den Traum vom Fliegen verwirklichen. Nur fünf Darsteller weltweit beherrschen die spektakuläre Kunst der „ikarischen Spiele“, das Jonglieren des Partners auf den Füßen. Durch das TV-Format „American´s Got Talent“ wurden die sympathischen Brüder weltweit bekannt und schlagen seitdem ihre Saltos in Las Vegas und Paris, im Sidney Opera House und im Madison Square Gareden. Und im August auch in Wegberg-Beeck.