Jahresbericht der Awo im Kreis Heinsberg : Frauenwohngruppe: Immer mehr Ältere suchen Hilfe

Erkelenzer Land Die Corona-Pandemie stellte für die Bewohnerinnen der Frauenwohngruppe und Mitarbeiterinnen der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Heinsberg eine besondere Herausforderung dar. Der Jahresbericht informiert über aktuelle Entwicklungen.

In den vergangenen zehn Jahren lebten 161 Frauen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Frauenwohngruppe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Heinsberg. Im Jahr 2020 wohnten insgesamt 13 Frauen in der Wohngemeinschaft, womit die Bewohnerinnenzahl trotz der Herausforderungen in der Corona Pandemie zu 2019 gleich hoch gehalten werden konnte.

Neben dem Angebot der Frauenwohngruppe wird hilfesuchenden Frauen auch die Möglichkeit eines Ambulant Betreuten Wohnens angeboten. Dafür stehen drei Trainingswohnungen im angrenzenden Gesundheits- und Sozialzentrum der AWO in Hückelhoven zur Verfügung sowie das Angebot der Betreuung in der eigenen Wohnung, im Sozialraum der Frauen sowie in den Büroräumen der Frauenwohngruppe. In 2020 lebten durchgängig drei Frauen in den drei Trainingswohnungen und konnten in einem Studio mit eigenem Bad selbständiges Leben und Wohnen trainieren. Die Betreuerinnen standen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite, damit sie nach der Trainingsphase ihr Leben in einer eigenen Wohnung akzeptabel gestalten können.