Gewerbegebiet Lindern : Grüne fordern mehr Nachhaltigkeit

Erkelenzer Land Die Grünen im Kreis Heinsberg üben Kritik an den Plänen für das neue Großindustriegebiet „Future Site InWest“ in Lindern. Das sind die wichtigsten Argumente der Grünen.

In einem gemeinsamen Gespräch mit Kreisverband, Kreistagsfraktion und den betroffenen Kommunalvertreter wurden nun die unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Einigkeit herrschte dabei in der Kritik am aus Sicht der Grünen fehlenden schlüssigen Gesamtkonzept für Future Site InWest und der kreisweit zu beobachtenden wahllosen Erweiterung kommunaler Gewerbegebiete. In Erkelenz etwa und auch in Hückelhoven und Geilenkirchen (Hatterath) seien weitere größere Flächen in Planung. „Der Flächenfraß grassiert und es ist nicht erkennbar, dass die Anforderungen an den Klimaschutz und das damit verknüpfte 1,5 Grad-Ziel umgesetzt werden,“ heißt es von Seiten der Grünen.