Landtagsabgeordneter aus Heinsberg : Lenzen auf Platz 22 der FDP-Landesliste

Erkelenzer Land Stefan Lenzen, Landtagsabgeordneter aus Heinsberg, wurde in Vorbereitung der Landtagswahl 2022 während der Landesversammlung der FDP erneut auf Platz 22 gewählt.

Der anstehende Strukturwandel im Rheinischen Revier sei auch eine arbeitsmarktpolitische Herausforderung, meint Stefan Lenzen. Hier müssten nachhaltige Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstehen, um die wegfallenden zu kompensieren. Darüber hinaus seien zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, damit der Kreis Wachstumsregion bleibt. Das geplante Industrie- und Gewerbegebiet FutureSite InWest in Geilenkirchen-Lindern sei hier ein Beispiel. Daran zeige sich, dass die Grünen, die das Projekt ablehnen, kein verlässlicher Partner für die Menschen im Kreis sind. „Die Grünen entscheiden sich gegen Arbeitsplätze der Zukunft. Die Grünen entscheiden sich gegen die wirtschaftliche Entwicklung unserer Heimat. Die Grünen entscheiden sich für Stillstand, von dem niemand seine Familie ernähren kann“, führt Lenzen an. Er werde auch im nächsten Landtag für faire Chancen, nachhaltige Arbeitsplätze und eine aktivierende Sozialpolitik streiten. „Wir lassen die Menschen in Ruhe, aber niemals im Stich. Unsere Heimat verdient eine Regierung, die den ländlichen Raum weiter in dem Mittelpunkt stellt. Das geht nur mit starken Freien Demokraten“, sagt Lenzen.