Jahresbericht der Freien Wohlfahrtspflege : Caritas warnt vor Generation Corona im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die Freie Wohlfahrtspflege NRW weist auf die während der Corona-Pandemie deutlich gestiegene Zahl von Langzeitarbeitslosen im Kreis Heinsberg hin.

Die Caritas ist besorgt: In der Arbeitslosenstatistik für den Kreis Heinsberg tauchen mehr und mehr langzeitarbeitslose Menschen auf, die wegen der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren oder den Einstieg in eine Arbeit nicht geschafft haben. Das geht aus dem aktuellen Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW hervor.

„Im März 2020, zu Beginn der Corona-Krise, waren im Kreis Heinsberg 1100 Personen zwischen zwölf bis 24 Monaten arbeitslos. Heute, nach mehr als einem Jahr Pandemie, sind es 1656 Personen. Das entspricht einer Steigerung von 50,5 Prozent“, sagt Stephan Jentgens, Diözesancaritasdirektor im Bistum Aachen. Jetzt müsse gehandelt werden. „Es wäre fahrlässig und naiv, allein darauf zu vertrauen, dass demnächst die Konjunktur wieder anspringt und die neuen Langzeitarbeitslosen schon irgendwie wieder in Arbeit kommen. Das Gegenteil ist der Fall: Langzeitarbeitslose werden dann am Markt in ungewollter Konkurrenz zu zahlreichen anderen Personen stehen, die aus Schule, Ausbildung, Studium oder aus der Kurzzeitarbeitslosigkeit in eine Arbeitsstelle wollen – und haben da im Allgemeinen das Nachsehen“, sagt Jentgens.