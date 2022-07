Highspeed-Netz in Erkelenz : Telekom will 9000 Haushalte mit Glasfaser versorgen

Schnelles Internet: In Erkelenz und dem benachbarten Wegberg schreitet der Glasfaser-Ausbau durch die Telekom voran. Foto: dpa/Stefan Sauer

Erkelenz Das Highspeed-Netz hält auch in Erkelenz Einzug. Die Telekom kündigt an, den Ausbau zügig voranzutreiben. 9000 Haushalte sollen im kommenden Jahr angeschlossen werden.

(RP) In einem ersten Schritt will die Telekom im kommenden Jahr mit dem Glasfaserausbau für rund 9000 Haushalte im Stadtzentrum von Erkelenz loslegen. Ein Glasfaseranschluss überträgt stabil und zuverlässig Daten in Gigabitgeschwindigkeit. Das neue Netz erlaubt Downloadgeschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde. Damit können alle bekannten Anwendungen problemlos genutzt werden. Die Bandbreite auf einem Glasfaserkabel ist nach Angaben der Telekom nahezu unbegrenzt. In Zukunft werden sogar noch höhere Geschwindigkeiten möglich sein.

Marco Lohmeier, für Erkelenz zuständiger Regionalmanager bei der Telekom, hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die alle zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Außerdem steigert er den Wert der Immobilie.“

Die Telekom schließt eine Immobilie während der Ausbauphase kostenfrei an. Sie benötigt lediglich eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil dafür Privatgrund betreten werden muss. Bei einer Buchung erst nach der Ausbauphase fallen einmalige Kosten für den Hausanschluss an. Interessierte Bürger aus Erkelenz können sich ab dem vierten Quartal auf www.telekom.de/glasfaser registrieren. Dazu muss man die Adresse in der Adresssuche eingeben, anschließend auf den Button „Jetzt registrieren“ klicken und die benötigten Daten für den Glasfaser-Ausbau eingeben.