Opus 512 Wegberg : Adventsfahrt nach Köln zum Weihnachtsmarkt am Wasser

Wegberg Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Schokoladenmuseum, eine Fahrt mit dem Riesenrad, ein Konzert in der Philharmonie Köln und natürlih das Durchstöbern der 70 Pagodenzelte am Rheinufer.

Der Kulturförderkreis Opus 512 bietet für Sonntag, 11. Dezember, eine Fahrt in das adventliche Köln an. Vor malerischer Kulisse direkt am Rhein wird auch in diesem Jahr der Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum Köln um eine maritime Facette bereichert. Die Lage nahe der Altstadt ist eine der schönsten Kölns und über die neugestaltete Rheinuferpromenade ist man in wenigen Minuten in der Kölner Philharmonie.