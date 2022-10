Ab 17. Oktober : S 6 fährt wieder bis Leverkusen-Chempark

Leverkusen Zweimal wurde der Termin verschoben, nun ist es soweit: Ab Montag, 17. Oktober, fährt die S-Bahn S6 wieder bis Leverkusen-Chempark

Damit die Fahrgäste die Haltestation Chempark ab dem 17. Oktober gut erreichen können, hat die Wupsi die Buslinien SB27 und SB29 bereits bis Chempark, S-Bahn, verlängert. Die übrigen Wupsi-Linien 201, 255 und SB28 fahren ohnehin regulär den S-Bahnhof an. Darüber hinaus fährt die Schnellbuslinie SB33 der Bahnen der Stadt Monheim bis Chempark, S-Bahn, damit Fahrgäste aus Monheim ohne Umstieg die S6 am Chempark erreichen können. Die Linie verkehrt montags bis freitags zwischen 5 und 20 Uhr in einem durchgehenden 20-Minuten-Takt.

Zwischen Chempark und Langenfeld wird es zudem weiterhin einen Schienenersatzverkehr mit Bussen mit Zwischenhalt in Mitte, Küppersteg und Rheindorf geben. Ab dem 31. Oktober, wenn die S-Bahn in den Stundentakt wechselt, wird dieser wieder bis Köln-Mülheim verlängert. Im Berufsverkehr fahren zusätzlich Schnellbusse, die nur am Chempark, am Bahnhof Mitte und in Langenfeld halten.