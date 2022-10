Leserfotos aus dem Erkelenzer Land : Der Herbst in schönster Form

Foto: Manfred Müllers 10 Bilder So schön ist der Herbst im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Der Herbst ist ein Meister seines Fachs. Er bringt sein Handwerk immer dann zur Blüte, wenn Mutter Natur sich längst auf die verdiente Winterruhe vorbereitet. Und er arbeitet mit einer Farbpalette, wie es sie sonst zu keiner Jahreszeit gibt. Gar nicht sattsehen kann man sich an dem, was er aus seinem Malkasten so hervorzaubert, wenn er Wald und Wiesen, Feld und Flur bepinselt.

Wir haben unsere Leser gebeten, uns ihre schönsten Herbstfotos zuzuschicken. Aber schauen Sie am besten selbst, denn Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte.

(RP)