Kirche St. Vincentius in Beeck : Fun und Stimmlich bereiten emotionales Konzerterlebnis

Beeck Auf dem Programm stehen internationale Weihnachtslieder, besinnliche Popballaden, Filmtitel und bekannte Weihnachtsklassiker. Es gibt zwei Termine am 26. November. Der Vorverkauf hat begonnen.

Gleich zweimal musste „You never walk alone“ coronabedingt ausfallen. Aber nun steht der langerwartete neue Termin fest. „Wir sind sehr froh, dass wir unser traditionelles Benefizkonzert endlich wieder spielen können. Der Reinerlös geht wie immer an den Verein Abbe George und an weitere gemeinnützige Organisationen in der Region“, verspricht Günter vom Dorp, Organisator des Konzertes. Das vorweihnachtliche Konzert mit der Band Fun und dem Chor Stimmlich kommt am 26. November also endlich wieder nach Wegberg-Beeck in die St.-Vincentius-Kirche. Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage werden zwei Konzerte um 16 Uhr und um 19 Uhr angeboten.