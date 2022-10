Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Zwei Autodiebstähle im Kreis Heinsberg

Ein Mercedes-Benz und ein Nissan wurden im Kreis Heinsberg gestohlen (Symbolfoto). Foto: dpa/Axel Heimken

Erkelenzer Land Weil es angeblich zu einem Rohrbruch gekommen war, verschaffte sich der Täter Zugang zum Haus des Ehepaares. Der Diebstahl fiel erst einige Tage später auf. Die Feuerwehr Hückelhoven bekam es mit einem Umweltdelikt zu tun, während die Polizei auch von zwei gestohlenen Autos berichtet.

Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker Am Mittwoch, 5. Oktober, klopfte ein unbekannter Mann gegen 10 Uhr an die Tür einer Mietwohnung an der Straße Fichtenweg in Wegberg. Er gab an, dass es im Haus zu einem Rohrbruch gekommen wäre und er nachschauen müsse, ob ein Schaden entstanden wäre. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, ließ den Mann daraufhin eintreten und er prüfte die Wasserleitungen sehr ausgiebig. Nach etwa 15 Minuten verließ er die Wohnung wieder. Erst einige Tage später stellte das Ehepaar fest, dass Schmuckstücke fehlten und erstattete Anzeige.

Fahrzeugbatterien entsorgt Die Feuerwehr Hückelhoven wurde zu einem Umweltdelikt alarmiert. Auf der L 117 in Höhe des Abzweigs nach Krickelberg hatten Unbekannte mehrere Fahrzeugbatterien im Grünstreifen entsorgt. Die Polizei zog die Feuerwehr hinzu, da einige der Batterien undicht wahren und die Säure ins Erdreich einsickerte. Die Einsatzkräfte sicherten die Batterien und streuten die verunreinigte Fläche mit Chemikalienbinder ab. Das verunreinigte Erdreich sowie die Batterien entsorgt der Bauhof.

Mercedes-Benz gestohlen Ein graues Auto der Marke Mercedes-Benz, Typ C-Klasse, das zur Tatzeit mit Erkelenzer Kennzeichen ausgestattet war, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 11. Oktober, gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Garageneinfahrt an der Theodor-Heuss-Straße in Erkelenz.

Nissan Almera entwendet Unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Nissan Almera, der auf einem privaten Parkplatz an der Brassertstraße in Hückelhoven parkte. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei mit Heinsberger Kennzeichen versehen. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Montag, 10. Oktober, und 16 Uhr am Dienstag, 11. Oktober, heißt es laut Polizei.

(back)