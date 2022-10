Fußball, Bezirksliga : FCL fährt den nächsten Erfolg ein

Leverkusens Offensivspieler Vincenzo Bosa (r.) erzielte in der Schlussphase das Tor zum 4:1-Zwischenstand in Köln. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Aufholjagd des Bezirksligisten FC Leverkusen unter Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz geht mit einem 5:1-Sieg in Köln weiter – auch dank der Paraden von Fabian Mettke.

Die Gäste legten einen Start nach Maß hin und gingen schon nach fünf Minuten durch den Treffer von Georg Sakri in Führung. In der 23. Minute erhöhte Fehd Mestiri nach toller Vorarbeit von Burim Mehmeti. In der Endphase von Durchgang eins konnten sich die Leverkusener bei ihrem Torhüter Fabian Mettke bedanken, dass sie noch keinen Gegentreffer bis zu diesem Zeitpunkt kassiert hatten: Der Schlussmann erwies sich gleich in zwei Situationen als herausragender Rückhalt. Nach genau einer Stunde bestraften die Gastgeber aber eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des FCL und nutzten die Gelegenheit zum 1:2. In der Folge mussten die Gäste ein Paar bange Momente überstehen – und wieder konnte sich Mettke auszeichnen.