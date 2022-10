Kommunen im Nordkreis Heinsberg : So läuft der Ausbau der Windkraft

Zwei der fünf Windenergieanlagen am Golfplatz in Wegberg-Wildenrath werden durch höhere Windräder ersetzt. Foto: Michael Heckers

Erkelenzer Land Die meisten Anlagen stehen auf Erkelenzer Stadtgebiet, aber auch dort ist die Dichte noch relativ gering. Warum die Stadt Wassenberg mittelfristig wohl weiter Schlusslicht bleiben wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spitzenreiter bei der Anzahl von Windkraftanlagen im Kreis Heinsberg ist die Stadt Erkelenz mit 27 Windrädern. Das entspricht allerdings nur 0,6 Anlagen pro 1000 Einwohnern. Zum Vergleich: Die Gemeinde Lichtenau im Kreis Paderborn kann den höchsten Wert aller Gemeinden des Landes mit 17,2 Windkraftanlagen je 1000 Einwohner vorweisen. Weder Erkelenz noch die anderen Kommunen im Nordkreis können da mithalten. Auf Rang zwei rangiert Hückelhoven mit 14 Anlagen beziehungsweise 0,3 Windrädern pro 1000 Einwohnern. In Wegberg sind es fünf Anlagen und 0,2 Anlagen pro 1000 Einwohner. Schlusslicht ist die Stadt Wassenberg mit lediglich einer Anlage. Das entspricht 0,05 Anlagen pro 1000 Einwohnern.

Vor 2023 werden in Wassenberg wohl auch keine weiteren Windräder hinzukommen. Kostenpflichtiger Inhalt Derzeit befasst sich das Oberverwaltungsgericht Münster mit einer Klage der BMR Energy Solutions mit Sitz in Geilenkirchen, nachdem der Kreis Heinsberg sein Veto gegen den Bau von Windkraftanlagen auf einer Konzentrationsfläche im Birgeler Urwald eingelegt hatte. Das Unternehmen zählt zu den größten Betreibern von Windkraft- und Solarenergieanlagen in der Region. Unter anderem auch der Nabu-Kreisverband hatte sich gegen das Bauvorhaben ausgesprochen, weil den Naturschützern zufolge 48.000 Quadratmeter Waldfläche gerodet werden müsste.

Mehr als 5650 Gigawattstunden (GWh) Strom aus Windkraft wurden im ersten Halbjahr 2022 in das nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist. Kostenpflichtiger Inhalt Der Anteil von Windkraft an der gesamten Stromeinspeisung lag damit bei 9,6 Prozent. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Daten mitteilt, lag der Anteil damit knapp über dem des ersten Halbjahres 2021 (damals: 9,3 Prozent). Windkraft ist damit in NRW für mehr als die Hälfte der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energieträgern verantwortlich.

Nordrhein-westfälischer Strom aus Windkraft hatte im ersten Halbjahr 2022 einen Anteil von 8,3 Prozent am insgesamt bundesweit eingespeisten Strom aus Windkraft. Bei der gesamten Stromeinspeisung hatte Strom aus NRW dagegen einen Anteil von 22,2 Prozent am Bundeswert. Im Jahr 2021 verteilten sich die Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen räumlich ungleichmäßig. Die höchste Zahl von Windkraftanlagen je 1000 Einwohner gab es im Münsterland, in Südwestfalen und in der Eifel. In 69 NRW-Kommunen gibt es keine Windkraftanlagen.

(stva)