Treffen in Wegberg : Heimatvereine wollen die Zusammenarbeit intensivieren

Wegberg Die Gemeinschaft aus 13 Vereinen und Initiativen an Rur, Niers und Schwalm hat sich vorgenommen, mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Wie das gelingen soll.

Gemeinsame Projekte sollen die bisherige, eher reine Informationsarbeit des Netzwerks der Heimatvereine und weiterer Gemeinschaften an Rur, Niers und Schwalm (RSN) intensivieren. So lässt sich der Inhalt einer Zusammenkunft des RSN zusammenfassen, die nun im Beecker Flachsmuseum stattfand. Georg Wimmers, Vorsitzender des Heimatvereins Wegberg-Beeck, begrüßte dort zwei Dutzend Vertreter von acht der Gemeinschaften. Er hatte auch den Anstoß zur Initiative „Netzwerk aktiv“ gegeben.

Und dazu soll ein Netzwerk-Heimat-Diplom in Form eines kleinen Heftchens vergeben werden, zu dem jeder Verein ein attraktives Ziel in seinem Beritt meldet, dessen Besuch mit einem Stempel verifiziert wird – Heimatkunde per Museums-Rallye. Helfen soll dabei auch ein Internet-Angebot, auf dem die Mitgliedsgemeinschaften verlinkt werden, um die Netzwerk-Homepage nicht zu überfrachten und die Administratoren nicht mit zu viel Arbeit zu überlasten. Bis Ende Oktober sollen nun die Vereinsvorstände ihre Vorschläge dazu an Moderator Leo Gerigk übermitteln.