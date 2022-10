Karneval in Wegberg : Hei on Klei startet mit Publikumsmagnet in neue Session

Für die Herrensitzung sind noch Karten erhältlich. Foto: HoK Mediateam

Gerichhausen Etliche Karten sind schon im Vorverkauf weggegangen. Doch es gibt kurzfristig noch zwei weitere Tage, um sich Eintrittskarten für die Herrensitzung am 27. Januar 2023 zu sichern.

Die Vorfreude ist riesengroß: Nach zweijähriger Pause finden die Karnevalsveranstaltungen der Dorfgemeinschaft Hei on Klei in der Session 2022/23 wieder statt. Und zwar das volle Programm von der eigenen Herrensitzung und dem großen Biwak über Altweiberball und Mallorcaparty bis hin zur Kindersitzung und der großen Galasitzung. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Wir stehen in den Startlöchern“, hebt Präsident Pascal Schüpper hervor. Dass alle Veranstaltungen unter den dann geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt werden, versteht sich von selbst. Alle Veranstaltungen finden im Festzelt „Zum Ottenhof“ in Gerichhausen statt.

Auftakt des karnevalistischen Reigens ist die Herrensitzung am Freitag, 27. Januar 2023, um 20 Uhr. Die Wiedereinführung einer Herrensitzung im Wegberger Stadtgebiet hat sich für Hei on Klei als Volltreffer und echter Publikumsmagnet entpuppt. Etliche Karten sind schon im Vorverkauf weggegangen, doch es gibt kurzfristig noch zwei weitere Tage, um sich Eintrittskarten zu sichern: Am Freitag, 14. Oktober, von 18 bis 20 Uhr und Samstag, 15. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich im Vereinslokal „Christos Theke“ an der Beecker Straße 114 Karten für die Herrensitzung zu sichern. Noch gibt es Sitzplätze in allen Bereichen.

Die weiteren Termine sind: Biwak am Freitag, 29. Januar 2023; Altweiberball am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar 2023; Mallorca-Party am Karnevalssamstag, 18. Februar 2023, Kinder- und Galasitzung am Karnevalssonntag, 19. Februar 2023. Der Ticketverkauf für diese Veranstaltungen wird rechtzeitig angekündigt.