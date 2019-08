Containerklassen in Wassenberg verschwinden : Neubau an der Gesamtschule wächst

Betonpumpe in Aktion: Gerade wurde die Erdgeschossdecke für den Neubau der Betty-Reis-Gesamtschule gegossen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die containerartigen Ofra-Klassentrakte der Betty-Reis-Gesamtschule weichen einem Neubau. Gerade wurde die Erdgeschossdecke betoniert. Ende des Jahres soll der Rohbau fertig sein.

Von Angelika Hahn

Alles andere als Ferienruhe herrscht auf dem Schulhof der Betty-Reis-Gesamtschule. Denn am Neubau, der den oberen Teil der sog. Ofra-Trakte (Modulbauten) ersetzen soll, wird auch in den Ferien durchgehend gearbeitet. Und das auf Hochtouren, wie sich jetzt bei einem Besuch an der Baustelle mit Hermann-Josef Limburg, dem Architekten der Stadtverwaltung, zeigte. Denn Baufahrzeuge müssen derzeit keine Rücksicht auf den laufenden Schulbetrieb nehmen. So konnte auch die riesige Betonpumpe jetzt ungehindert zum Einsatz kommen.

Denn gerade wurde die Decke des Erdgeschosses betoniert. Die Aufträge für Dachdeckerarbeiten, Haustechnik und Fenster stehen zur Vergabe in Kürze an, informierte Limburg. Das Gebäude für 12 Klassen und sieben Nebenräume bekommt noch ein weiteres Geschoss, darauf ein begrüntes Flachdach. Keller ist das falsche Wort für das Untergeschoss, das durch Böschungen „unterrichtstauglich“ mit Tageslicht versorgt wird. Das Bauprojekt umfasst auch eine neue eingeschossige Verbindung zum bestehenden Mittelstufengebäude mit einem Eingangsbereich, Sanitäranlagen, zwei Unterrichtsräumen, einem Multifunktionsraum und Aufzuganlage.

Info Zahlen und Fakten zum Schulbau Ausstattung 12 Klassenräume und sieben Mehrzweckräume für die 5. und 6. Jahrgänge der Gesamtschule Fertigstellung Bis spätestens Herbst 2020 soll der Neubau bezugsfertig sein. Fläche 1750 Quadratmeter Netto-Nutzfläche Kosten Veranschlagte Gesamtkosten von 4,5 Millionen Euro

Das vom Erkelenzer Architekturbüro Viethen konzipierte Gebäude wird mit gräulichen Ziegeln verblendet. Ende des Jahres, so Limburg, soll der Rohbau fertig sein, nach den Sommerferien 2020 hofft man, den Neubau beziehen zu können. Fünft- und Sechstklässler werden dann das Gebäude beleben. Derzeit sind noch die beiden restlichen Modulbau-trakte in Betrieb, im Mittelstufengebäude wurden zudem Ausweichmöglichkeiten für die Baubauphase geschaffen. Nach Fertigstellung des Neubaus werden auch die verbliebenen Containerklassen abgerissen und einem dann größeren Schulhof Platz machen. Über dessen Gestaltung sei noch nicht diskutiert worden, sagte Limburg. Wohl aber über das Aussehen des Hofes zwischen Mittelstufenbau und Neubau mit abgestuften Aufenthaltsbereichen, ebenfalls nach Vorschlägen des Architekturbüros Viethen.

Gedacht ist auch an die Wiederaufstellung des zwischenzeitlich demontierten und mittlerweile restaurierten Mahnmals aus Eichenstelen zum Gedenken an Betty Reis, 1990 geschaffen vom Bildhauer Hans Brockhage (1925-2009). Viethen-Architekten schlagen dafür einen Freiraum am Übergangsbau vor.

Für ein weiteres großes Bauprojekt an der Betty-Reis-Gesamtschule werden ab Herbst erste Vorarbeiten laufen, kündigte Limburg an. Die Anfang der 1970er Jahre gebaute, also mächtig in die Jahre gekommene Sporthalle 1 an der Bergstraße wird bis Ende kommenden Jahres kernsaniert und erweitert. Der Schulsport wird im nächsten Halbjahr dort noch stattfinden können, sagte Limubrg. Ab Jahresbeginn 2020 wird die Halle dann ein Jahr lang nicht mehr genutzt werden können. Mit Schule und Vereinen seien Ausweichmöglichkeiten in anderen Hallen vereinbart worden.