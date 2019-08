Theaterverein Almenrausch : Hexerei in einem Effelder Mietshaus

Wassenberg Die Mitglieder des Theatervereins Almenrausch beschäftigen sich in ihrer aktuellen Inszenierung mit geheimnisvollem Voodoo-Kult. Ein Großteil der Einnahmen kommt einem Kinderhospiz zugute. Wir sind zu Gast bei einer Probe.

„Hexerei im Mietshaus“ heißt die urkomische Komödie in drei Akten aus der Feder von Anke Kemper, die zurzeit beim Effelder Theaterverein Almenrausch auf dem Spielplan steht. Im Vereinshaus an der Bruchstraße wird immer montagabends abends geprobt. Der Text sitzt. Aber die Kulisse muss noch geplant werden. Almenrausch-Regisseur Heiko Holland-Moritz versammelt „seine“ Truppe am großen Tisch im Vereinsraum, der Treffpunkt für die wöchentlichen Proben-Abende ist. Mit Filzstiften fertigt er eine grobe Skizze an. Für die Wohnung der beiden Junggesellen Torsten Schmitz (Stefan Laprell) und Klaus Wuttke (Frank Virnich) will Toni Eyßen, der in die Rolle des neugierigen Hausmeisters Krümpelmann schlüpft, seine alte Küchenzeile zur Verfügung stellen. Geradezu unverschämt: Vermieterin Hannelore kennt keine Skrupel, dringt für die Voodoo-Zaubereien mit ihren drei Freundinnen in die Wohnung der beiden berufstätigen Männer ein. „Ich schaue nach dem Rechten, das darf ich als Vermieterin“, meint sie frech. Sie will die eigenen vier Wände schonen, falls etwas schief geht.