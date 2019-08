Einbrüche im Erkelenzer Land : Diebe stehlen Musikanlage, Tresor und Zigaretten

Erkelenzer Land Drei Einbrüche in drei Wochen – unbekannte Täter trieben ihr Unwesen in Erkelenz, Wassenberg und Wegberg und stahlen ganz unterschiedliche Gegenstände.

Die Polizei berichtete von mehreren Einbruchdiebstählen die sich in Erkelenz, Wassenberg und Wegberg ereignet haben. Demnach sind zwischen Montag, 29. Juli und Sonntag, 18. August, unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Gemeindezentrum an der Straße Am Heiderfeld in Gerderath eingebrochen. Sie stahlen eine Musikanlage. Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. In Wassenberg war am Sonntag eine Gaststätte an der Bruchstraße das Ziel unbekannter Einbrecher. Sie drangen in der Zeit zwischen 0 Uhr und 7.45 Uhr in das Gebäude ein und stahlen einen Tresor samt Inhalt, Teile einer technischen Anlage sowie Bargeld. Und schließlich schlugen Unbekannte am Montagmorgen gegen 2 Uhr die Scheibe eines Kiosks an der Straße Am Bahnhof in Wegberg ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie diverse Zigarettenstangen.