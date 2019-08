Marienwallfahrt Ophoven : Pilgern zur „Mutter aller Menschen“ in der Wallfahrtskirche

Wassenberg Für die Wallfahrtswoche von St. Mariä Himmelfahrt Ophoven ab 26. August haben die Organisatoren ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Höhepunkt ist die Marienprozession am 1. September.

Am 15. August feiern viele Katholiken das Fest Mariä Himmelfahrt – alljährlich Anlass für die traditionelle Wallfahrt zur Madonna in der Ophovener Kirche, die den Namen des Festes trägt.

Etwas zeitversetzt startet die diesjährige Wallfahrtswoche am Montag, 26. August. Den Auftakt bildet um 10 Uhr ein Gottesdienst für die Kindergartenkinder, abends um 18.15 Uhr findet die erste Pilgermesse statt – wie immer für eine besondere Zielgruppe, gleichwohl stets auch offen für alle. Diesmal sind besonders Ehepaare eingeladen. Es schließt sich um 19.30 Uhr ein rein geselliger Programmpunkt an: Ein Abba-Mitsingabend zu Hits der 70er Jahre. Der Dienstag, 27. August, startet um 8 Uhr mit der Messe zur Wallfahrt der Frauen aus der Wassenberger Pfarrei St. Marien (Anmeldung zum anschließenden Frühstück bei Brunhilde Loosen, Tel. 02432 20131 bis 23. August). 18.30 Uhr Pilgermesse für Menschen mit Augenkrankheiten (Einzelsegen mit der Reliquie der Schutzpatronin Odilia), mitgestaltet vom Kirchenchor Ophoven. Anschließend Gebetsstunde für Kranke.

Freitag, 30. August, ist Tag der Jugend in der Wallfahrtswoche: 17 Uhr Jugendmesse mit Kaplan Michael Druyen; 18 Uhr Grillen, Sport und Spiel auf der Wiese an der Mehrzweckhalle.

Am Samstag, 31. August, wird es erneut besonders stimmungsvoll. An die Pilgermesse ab 20 Uhr schließt sich um 21 Uhr die Lichterprozession durch Ophoven an.

Um das Kunstwerk zu schützen, wird auch in diesem Jahr wieder darauf verzichtet, die Madonna mit Kind wie früher durch den Ort zu tragen, die Prozession beginnt stattdessen mit einem „Gruß an die Gottesmutter“ in der Wallfahrtskirche. Der Tag beginnt um 7 Uhr mit dem Start der Fußpilger in Ophoven. Vor der Prozession um 15 Uhr treffen sich alle Pilger zu Kaffee und Kuchen in der Mehrzweckhalle.