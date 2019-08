Feuerwehren im Einsatz : Dieselspur und Unfall zwischen Effeld und Erkelenz

Wassenberg/Erkelenz Ein Auto mit defekter Tank­anlage, unterwegs von Effeld nach Erkelenz, sorgte am Mittwochvormittag für Arbeit bei den Feuerwehren Wassenberg und Erkelenz.

Und auch bei der Polizei, denn auf ausgelaufenem Diesel-Kraftstoff rutschte um 9.40 Uhr im Kreisverkehr Erkelenzer/Gladbacher Straße in Wassenberg ein 67-jähriger Mann aus Waldfeucht auf seinem Krad aus und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde leicht verletzt.

Der Fahrer des Wagens aus Wassenberg, der den Defekt später bemerkte, meldete sich bei der Erkelenzer Feuerwehr, wie Wehrleiter Helmut van der Beek bestätigte. Auf den Fahrer und seine Versicherung kommen erhebliche Kosten zu. Der Wagen verlor in allen Bereichen, wo er bremsen oder anhalten musste, Diesel. In Wassenberg musste die Feuerwehr nach Auskunft von Wehrleiter Holger Röthling an allen Kreisverkehren und Kreuzungen, die der Wagen passierte, die Straße reinigen und abstreuen, unter anderem auf der L117, in Myhl und auf der L19 im Bereich des künftigen Anschlusses zur Umgehung Wassenberg. Die Erkelenzer Wehr war mit drei Fahrzeugen zwischen 10.20 und 11.20 Uhr zwischen Gerderath und der Erkelenzer Innenstadt (Stadthalle) auf Kreuzungen und Kreisverkehren in Aktion.