Totenvesper in Wassenberg : Trauer um Pfarrer Josef Heinrichs

Wassenberg Zwei Jahre nach seinem Eisernen Priesterjubiläum ist Pfarrer i.R. Josef Heinrichs im Alter von 93 Jahren am Freitag gestorben. Das teilte das Pfarrsekretariat in Myhl mit.

Am 8. März 1952 weihte der damalige Bischof Johannes Joseph van der Velden Pfarrer Heinrichs im Dom zu Aachen zum Priester. Mehr als 16 Jahre war er als Subsidiar in Wassenberg tätig, wohnte im eigenen Häuschen am Wassenberger Gasthausbach. Davor hatte Pfarrer Heinrichs, der aus einer Bauernfamilie aus Heinsberg-Straeten stammt, als Kaplan, Religionslehrer und Pastor gewirkt: in Düren, Kempen, Krefeld, Schafhausen, Bettrath und Born. Besonders die Borner behielten ihn in guter Erinnerung und hielten auch in Wassenberg Kontakt zu dem beliebten Seelsorger. Bis ins hohe Alter hatte er noch zweimal pro Woche die Messe in St. Mariä Himmelfahrt Oberstadt zelebriert.