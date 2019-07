22.192 Euro beim Sponsorenlauf gesammelt : Betty-Reis-Schülerschaft läuft für die Maya-Schule

Klassenvertreter und Einzelschüler mit den besten Ergebnissen beim Sponsorenlauf präsentieren ihre Urkunden. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Siebter Sponsorenlauf für die Partnerschule in Guatemala mit tollem Ergebnis.

Bald zwei Jahrzehnte alt ist die Partnerschaft der Betty-Reis-Gesamtschule mit der Maya Schule in Cantel/Guatemala. Fast so alt ist auch die Tradition, alle drei Jahre einen Sponsorenlauf zugunsten der Schule zu starten. Mit jeweils 15.000 Euro des Spendenergebnisses helfen die Partner aus Wassenberg, die Gehälter der Lehrer in Catel zu finanzieren und Kindern den Unterricht zu ermöglichen, deren Familien sich dies nicht leisten können.

Am Montag, 1. Juli, war es wieder so weit. Zum siebten Mal lief, wanderte, joggte die gesamte Schülerschaft, unterstützt von etlichen Lehrkräften, für den guten Zweck. Viele Eltern hatten sich als Streckenposten zur Verfügung gestellt und protokollierten die Leistungen der Läufer. Mit 22.192 Euro wurde wieder ein tolles Gesamtergebnis erzielt, das die Jugendlichen als eifrige Sammler in Familien und Bekanntenkreis zusammengebracht haben. Dafür legten sie sich aber auch wieder sportlich mächtig ins Zeug und legten bis zu 28 Kilometer durch Wassenbergs Wald und Flur zurück. Für dieses Spitzenergebnis wurde bei einer kleinen Ehrungsfeier am Mittwoch Lukas Rütten (Klasse 11E) ausgezeichnet. Julia Jansen (5.5) war mit 22,2 Kilometern Spitze bei den Läuferinnen. Bester Spendensammler mit 323 Euro war Niklas Dohmen (6.2.).

Schulleiterin Karin Hilgers lobte alle 950 Jugendlichen, die insgesamt 10.000 Kilometer zurückgelegt haben, für ihren Einsatz. Das beste Klassenergebnis bei den Spendensummen erreichte die 6.4, die insgesamt 1702 Euro zusammenbrachte, gefolgt von der 6.2 mit 1296, der 6.3 mit 1206 Euro und der 5.2, die 1171 Euro erlief. Für alle „Sieger“ und „Platzierten“ gab es Eisgutscheine. Karin Hilgers dankte auch den Kollegen und Kolleginnen aus dem Organisationsteam: Ludger Hermann, Achim Bresser, Daniela Vahl, Peter Keller und Thomas Kranz.

Die Maya-Schule in der Stadt Cantel (etwa 30.000 Einwohner) im Hochland von Guatemala liegt rund 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Der 2004 begonnene Schüleraustausch mit dem Colegio Aleman, der Deutschen Schule in Guatemala City, ermöglichte es in den vergangenen Jahren etlichen Jugendlichen der Wassenberger Gesamtschule, auch das Colegio Maya in Cantel kennenzulernen.