Bürgermeisterei-Chroniken entdeckt : Ein Griff in die Myhler Geschichtstruhe

Myhl Vor rund drei Jahren finden Christoph Steffens, Dieter Krappen und Sepp Becker einen historischen Schatz: die Chroniken der Bürgermeisterei Myhl für die Jahre 1825 bis 1931. In mühseliger Fleißarbeit fertigen sie eine Abschrift an und zeichnen damit ein deutliches Bild der damaligen Gesellschaft.

Wie beeinflussten Naturkatastrophen und Wetterumschwünge die Hungersnöte im 19. Jahrhundert? Welche Auswirkungen hatte der Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf die Region? Welche kuriosen Todesfälle ereilten die Menschen damals und wie sah die Myhler Gesellschaft im Allgemeinen aus? All diese Informationen wurden zur damaligen Zeit in den sogenannten Bürgermeisterei-Chroniken für die Nachwelt dokumentiert.

Im frühen 19. Jahrhundert mussten auf Anweisung der preußischen Verwaltung alle Bürgermeister Jahresberichte über die Ereignisse in ihrer Verwaltungseinheit verfassen – die Bürgermeisterei-Chroniken. Viele Chroniken sind mit der Zeit leider verschollen oder sogar verbrannt worden. Doch nicht die Chronik der ehemaligen Bürgermeisterei Myhl, zu der damals noch Altmyhl, Wildenrath, Arsbeck, Dalheim und Rödgen gehörten. Vor rund drei Jahren stoßen Christoph Steffens, Dieter Krappen und Sepp Becker zunächst auf einen kleinen Teil der Wassenberger Chronik, etwas später dann auch auf die Birgelener. „Wir haben dann im Myhlener Heimatmuseum nachgeschaut, ob die Bürgermeisterei-Chroniken hier vielleicht auch erhalten sind“, erzählt Dieter Krappen, der die Archivgruppe der Pfarrei St. Marien Wassenberg ins Leben gerufen hat. Und tatsächlich: In vier großen Lederbänden finden die geschichtsinteressierten Männer die vollständige Chronik für die Bürgermeisterei Myhl. Jährliche Dokumentationen der damaligen Bürgermeister von 1825 bis 1931. Der Haken an dem historischen Fund: Die Texte sind teilweise in der alten deutschen Kurrent- oder Sütterlinschrift verfasst. Auch die veraltete Grammatik und unbekannte Wörter erschweren es, aus den Dokumenten inhaltliche Schlüsse ziehen zu können. „Zum Glück haben wir ja Christoph Steffens, der diese alten Schriften entziffern und lesen kann“, erklärt Sepp Becker. Bei Steffens wird das Interesse an der Kurrent- und Sütterlinschrift schon früh durch Stammbäume, Feldpostbriefe und andere historische Quellen geweckt. „Dann habe ich mir das lesen selber beigebracht. Wenn man mit Geschichte arbeitet, muss man diese Schriften entziffern können“, meint er.