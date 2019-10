Wassenberger gefährdet andere : Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Wassenberg Alkoholisiert und mit Drogen im Blut – so war ein Mann aus Wassenberg am Mittwoch in seinem Auto unterwegs. Das blieb nicht ohne Folgen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer aus Wassenberg am Mittwoch unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs. Der 34-Jährige verursachte einen Verkehrsunfall, bei dem sein Auto erheblich beschädigt wurde. Er war auf der Erkelenzer Straße in Richtung Unterstadt unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor, über eine Verkehrsinsel fuhr und auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Andere Autofahrer konnten glücklicherweise ausweichen. Der Peugeot des Wassenbergers war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer kam indes mit leichten Blessuren davon. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

(sasa)