Lesung in Wassenberg : Krimi ohne Leiche und die Wichtigkeit des Sparens

Wassenberg Ursula Kurzweg liest in der Kreissparkasse Wassenberg-Unterstadt aus „Der Mann mit dem Narbengesicht“.

Zur vierten Lesung unter dem Motto „Literatur trifft Gewerbe“ lädt die Wassenberger Bücherkiste ein für Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr. Am Weltspartag findet die Lesung mit Ursula Kurzweg in der Kreissparkasse Wassenberg-Unterstadt, Graf-Gerhard-Straße 20 - 24, statt: „Der Mann mit dem Narbengesicht“ von Arthur Conan Doyle. Eintritt und Getränke sind frei, Spenden sehr erwünscht.

Bei der Erzählung handelt es sich um einen Krimi ohne Leiche. Verraten wird nur so viel vorweg: Es geht um das Erzählmotiv: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ Nach dieser Lebensweisheit richtet sich ein junger Mann ganz und gar nicht und gerät dadurch in große finanzielle Schwierigkeiten. Mit höchst ungewöhnlichen Methoden gelingt es ihm, sich daraus zu befreien, aber leider endet er in einem noch größeren Schlamassel. Natürlich helfen ihm Sherlock Holmes und Dr. Watson wieder zurück ins bürgerliche Leben.